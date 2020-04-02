Могли спасти мир от коронавируса: Забужко напомнила о гибели вирусологов на МН17

На борту сбитого россиянами на Донбассе самолета МН17 была целая команда вирусологов, которые летели на всемирный конгресс по СПИДу.

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Сейчас все эти люди могли бы сделать огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, напомнила на своей странице в Facebook украинская писательница Оксана Забужко.

"Ниточки, ниточки – все со всем связано, да, очень своевременное напоминание... И в MH17 не только Ланге был, Царство ему небесное, – тем самолетом целая группа вирусологов летела в Австралию на конгресс по СПИДу, и помню, как мировые СМИ писали, что эта потеря "верхушки" затормозит развитие отрасли на годы, а то и десятилетия. Но кто бы тогда представил, как жестко сбудется этот прогноз всего через каких-то пять с половиной лет?" – отметила она.

Катастрофа МН17

Забужко подчеркнула, что убийство каждого человека накладывает отпечаток на будущее всего человечества, ведь из-за чужой агрессии многие не успевают реализовать свое жизненное назначение и, возможно, спасти миллионы.

"Мы же где-то до сих пор, в глубине души, полуверим в сталинское "незаменимых людей нет" (ну, а ведь как, вон у нас всего за два поколения – миллионы были убиты, а мы же живы). А на самом деле каждый человек незаменим потому, что каждая насильственная смерть образует в мироздании дыру Несбывшегося Назначения, сквозь которую, рано или поздно, засвистит ветер руины. И именно поэтому пока убийцы не наказаны – под угрозой все", – предупредила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на фоне ситуации с распространением в мире пандемии коронавируса в сети вспомнили об погибшем в катастрофе МН17 ученом-вирусологе с мировым именем, профессоре Йопе Ланге из Университета Амстердама.

С 2002 по 2004 год первопроходец исследований эпидемии возглавлял Международное общество по борьбе со СПИДом.

Он занимался исследованием заболевания и разработками лекарств с 1983 года, был организатором нескольких важнейших клинических испытаний препаратов антиретровирусной терапии.

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