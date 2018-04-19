Миротворцы ООН на Донбассе: военный США назвал опасность для Украины

Россия во время войны с Грузией использовала провокацию против миротворцев как формальный повод, чтобы оккупировать Абхазию и Южную Осетию. Украине следует помнить об этом, когда решается вопрос о вводе миротворцев ООН на Донбасс.
Об этом заявил в эфире программы "Кворум" на ObozTV американский военный, капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах.
"Вы знаете хоть одну миссию ООН, которая бы предотвратила или решила хоть один вооруженный конфликт? Когда приглашают миссии, это надо делать очень осторожно", - отметил американский военный.
"Как я знаю, то, что предлагает вам Россия - создать миротворческую миссию "голубых касок" ООН - очень опасно. Мы знаем это из опыта Абхазии и Южной Осетии. Когда российские войска захватили Абхазию и Южную Осетию, они назвали причину, что грузинская сторона убила одного или двоих их миротворцев. Эта игра с ООН не очень безопасная", - подчеркнул он.
Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Олег Стариков назвал четыре страны, которые сейчас имеют возможность отправить на Донбасс миротворческую миссию под мандатом ООН.
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