Миротворцы на Донбассе: появился неутешительный прогноз

Размещение миротворцев ООН на Донбассе в 2018 году является практически нереализуемой задачей, потому что нужны кардинальные политические решения.

Об этом написал в блоге, опубликованном на "Обозревателе", российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр.

"Не видно пока никакой возможности о чем-либо договориться. В общем цели и предложения расходятся. Миротворцы – это техническая ветвь, она помогает установить в данном случае твердое перемирие, если обе стороны, или сколько там этих сторон, этого хотят. Миротворцы – это такое как бы техническое крепление существующего соглашения по меньшей мере о полной заморозке военной ситуации, предпочтительно, чтобы и о дальнейшем политическом решении вопроса", – сообщил Фельгенгауэр.

Он отметил, что так происходило в разных странах, куда хотели ввести миротворцев. Они сами ничего не решают.

"Если перемирия нет без миротворцев, то его и не будет с миротворцами. И миротворцам там делать нечего, если там нет перемирия. Сами по себе миротворцы, даже если бы они вдруг там появились в дополнение к существующим наблюдателям ОБСЕ, ничего решать не могут", – заявил эксперт.

По его словам, миротворцев отправляют в страны, чтобы воевать, а не наблюдать. К тому же, нет согласия о том, каким должен быть мандат данной структуры, где они разместятся и что они будут делать. Фельгенгауэр подчеркнул, что нужны кардинальные политические решения.

"Либо в Киеве должен к власти прийти Медведчук, или я не знаю кто. Или, наоборот, в Москве - Навальный. Вот тогда можно договориться. А пока это практически нереализуемо", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в России заявили, что не допустят миротворцев на Донбасс.