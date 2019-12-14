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14 декабря • обновлено в 22:25
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"Лучше сразу забыть!" У Путина огрызнулись на план Украины по Донбассу

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Директор центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, которого называют человеком помощника главы РФ Владислава Суркова, раскритиковал идею введения миротворцев ООН в ОРДЛО.

Пост об этом он опубликовал на своем Telegram-канале, начав его со слов: "Не нужно впихивать невпихуемое".

Чеснаков заявил, что одна из самых серьезных ошибок властей Украины – "поддерживать в украинском обществе ложные представления и невыполнимые ожидания относительно реальности тех или иных механизмов мирного урегулирования".

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Алексей Чеснаков

Алексей Чеснаков

Lenta.ru

Он считает, что о миротворческой миссии ООН, переговорщиках от Донбасса из числа временных переселенцев и об уголовном преследовании террористов "лучше сразу забыть".

"Чтобы потом не мучиться объяснением почему это не получается", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, что Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. Это станет возможным, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владислав Сурков
Место
Украина
Теги
ООН переговоры по Донбассу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Как всегда, Киев послали лесом на три буквы, а для низ - огрызнулись. Надо бы посылать более доходчиво и феерично и мощнее.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! 6 лет вы с пеной у рта доказывали, что "весьмирсвами", в том числе и миротворцы ООН. Ну и где? Будет так, как скажут в России. Никакой границы и никакого мира вы не увидите, пока не выполните ВСЕ условия РФ!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Александров Сергей, если не будет по нашему то пусть сепары дальше дохнут)))))нам вообще пох)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не хотят как хотят нам пох это же не у нас над головой пули и мины свистят пусть их хрюзкие дальше дохнут))))
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