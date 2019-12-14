"Лучше сразу забыть!" У Путина огрызнулись на план Украины по Донбассу

Директор центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, которого называют человеком помощника главы РФ Владислава Суркова, раскритиковал идею введения миротворцев ООН в ОРДЛО.

Пост об этом он опубликовал на своем Telegram-канале, начав его со слов: "Не нужно впихивать невпихуемое".

Чеснаков заявил, что одна из самых серьезных ошибок властей Украины – "поддерживать в украинском обществе ложные представления и невыполнимые ожидания относительно реальности тех или иных механизмов мирного урегулирования".

Алексей Чеснаков Lenta.ru

Он считает, что о миротворческой миссии ООН, переговорщиках от Донбасса из числа временных переселенцев и об уголовном преследовании террористов "лучше сразу забыть".

"Чтобы потом не мучиться объяснением почему это не получается", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, что Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. Это станет возможным, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.

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