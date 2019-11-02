Мира не хотят: штаб ООС заявил о новых боях с "Л/ДНР" на Донбассе

В субботу, 2 ноября, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты применили минометы, РПГ, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе таких населенных пунктов: Новогригорьевка, Талаковка, Водяное, Авдеевка, Новознановка, Новолуганское.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжаются мероприятия по разведению сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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