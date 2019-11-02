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2 ноября • обновлено в 22:16
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Мира не хотят: штаб ООС заявил о новых боях с "Л/ДНР" на Донбассе

2.3т Читать материал на украинском

В субботу, 2 ноября, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты применили минометы, РПГ, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе таких населенных пунктов: Новогригорьевка, Талаковка, Водяное, Авдеевка, Новознановка, Новолуганское.

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"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжаются мероприятия по разведению сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Разумеется, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому ОБСТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ох, да харош марить уже... Все уже видели, кто хочет мира, а кто нет. По-моему уже даже сказочные долбо_бы всё поняли.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ежедневный отчет № 259/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 ноября 2019 года Тип отчета: Ежедневный отчет Этот отчет предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией отчета является текст на английском языке Краткое изложение В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Луганской области. Во дворе жилого дома в Золотом-5 (Михайловке) команда СММ зафиксировала воронку. Миссия осуществляла мониторинг дальнейшего отвода сил и средств с участка разведения в районе Золотого. На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской СММ продолжала наблюдать за строительными работами на разрушенной секции моста. Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня ни на одном из трех участков разведения.
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