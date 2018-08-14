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Минус семь: ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе

14.9тЧитать новость на украинском

На Донбассе во время боев были ликвидированы двое террористов, еще пятеро получили ранения.

Противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС. Двое украинских защитников получили ранения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

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Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм - наши позиции возле Железного, Северного и Богдановки, а из минометов калибром 82 мм - позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевой танк Т-72АМТ от "Киевского бронетанкового завода" проходит огневые испытания на военных полигонах.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Короче ничего нового, фронт стоит, "перемирие продолжается", наших сколько?
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Tinin Alex
Tinin Alex
ДАЁШЬ ПЕТЮ НА ВТОРОЙ СРОК! - ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНЕГО ХОХЛА!!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Tinin Alex, до последнего йухла .
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Следующая часть сего действа обязательно будет включать мощный привоз тюнингованных изъятием лишних частей тела недобитых пидоргоф,мощные похоронные обряды со стояниями на мослах и не менее мощными истерическими призывами тащить в госпиталя всё,что только можно,ибо окраина может обеспечить лишь пластиковым чёрным саваном.СУХЕС с притом,свиноёбы!
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2 из 4 ответов | показать все
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Иппу Лох Лов, свиноебы типа тебя регулярно "случайно" забредают в Украину и закономерно становятся безымянным удобрением
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Иппу Лох Лов, И самое прикольное - никто из ольгинского стада даже не задумывается - а вдруг среди очередных погибших ихтамнет-соотечественник. Да пох...Зкопают с табличкой, если родня не будет выеживаться - через пару лет на памятник подкинут, может быть...Короче - сам дурак! Шел бы в Ольгино, или на "Россия-1" - тут тебе и патриотизм, и бабки, и живой будешь.РФ страна унылого быдла,в которой рулят победившие циники.
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