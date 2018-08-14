Минус семь: ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе

На Донбассе во время боев были ликвидированы двое террористов, еще пятеро получили ранения.

Противник 41 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС. Двое украинских защитников получили ранения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм - наши позиции возле Железного, Северного и Богдановки, а из минометов калибром 82 мм - позиции возле Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевой танк Т-72АМТ от "Киевского бронетанкового завода" проходит огневые испытания на военных полигонах.