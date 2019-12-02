Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Минус пять оккупантов Россия понесла серьезные потери на Донбассе

Читать материал на украинском

Российско-оккупационные войска на Донбассе 1 декабря получили отпор от сил ООС и снова понесли тяжелые потери. В частности, трое боевиков получили "билет на концерт Кобзона".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, захватчики были из разных подразделений.

"Потери российско-оккупационных войск 1 декабря составили: безвозвратные (200) – 3 (1 ОМСБр), санитарные (300) – 2 (1-1 1 ОМСБр, 1-11 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Новости
Десятки убитых и раненых: стало известно о новом поражении России на Донбассе

Российско-оккупационные войска в Донбассе получили серозных потерь

Российско-оккупационные войска в Донбассе получили серозных потерь

Главред

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери вооруженных формирований России в ноябре составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – санитарные потери врага.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
4
302
Смешно
17
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Александр
Петров Александр
Враньё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Альгин Михаил
Альгин Михаил
Всегда прикольно: "российские оккупационные войска" состоящие из граждан Украины. Ведь жителей Донбасса никто гражданства не лишал. А вот теперь они получают гражданство РФ. А теперь эти "полковник Анатолий Штефан (Штирлиц)" (а Штирлиц был москалём-комунякой) не переживает, что РФ ответит за убийство своих граждан?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Перов Василий
Перов Василий
Тоже чтоль в фэйспуке что нибудь написать... Напишу я например рогули завалили 200 шахтёров... Завтра будет статья в Обозе))) Один Обоз воюет - Бутусов и пара педиков генералов в Фэйспуке))) Остальные уже не воюют ждут 9-го..
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги