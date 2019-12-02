Минус пять оккупантов Россия понесла серьезные потери на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе 1 декабря получили отпор от сил ООС и снова понесли тяжелые потери. В частности, трое боевиков получили "билет на концерт Кобзона".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным, захватчики были из разных подразделений.

"Потери российско-оккупационных войск 1 декабря составили: безвозвратные (200) – 3 (1 ОМСБр), санитарные (300) – 2 (1-1 1 ОМСБр, 1-11 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Российско-оккупационные войска в Донбассе получили серозных потерь Главред

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери вооруженных формирований России в ноябре составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 – санитарные потери врага.

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