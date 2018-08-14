"Минск" не помощник: генерал подсказал, как выйти из тупика на Донбассе

С имеющимся инструментарием в виде минских соглашений и "нормандского формата" урегулирование ситуации на Донбассе на данный момент невозможно.

Данное мнение в интервью " Апострофу" озвучил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, в нынешних условиях Кремль может пойти на решение конфликта только на своих условиях и с использованием "формулы Штайнмайера" - реализацию сначала политических договоренностей, а потом, возможно, и каких-либо из сферы безопасности.

"Она фактически законсервирует ситуацию на временно оккупированных территориях - они останутся под протекторатом России, ни о какой реинтеграции в Украину речи идти не будет. Это будет постоянная забота, или, скажем так, нож в спину, который постоянно крутят из стороны в сторону", - пояснил генерал.

Богдан подчеркнул, что для реализации минских соглашений надо интенсивнее подключать США и Великобританию в качестве гарантов, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум.

"Если в полной мере задействовать Лондон и Вашингтон в урегулировании российской агрессии против Украины, то, на мой взгляд, есть оптимистичные ожидания относительно уступок путинского режима", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Богдан рассказал, как Россия будет "кошмарить"Украину накануне Дня независимости.