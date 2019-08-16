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Минобороны внезапно прекратило разработку вооружения: что произошло

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Министерство обороны Украины остановило разработку новых видов бронетехники и вооружения.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, создание оружия проходило на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова".

"ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова" вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Причина этого – ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины", – говорится в сообщении.

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В Укроборонпроме отметили, что Минобороны прекратило финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.

БТР-4

БТР-4

Укроборонпром

Так в ведомстве подчеркнули, что военные требуют от ХКБМ уплатить штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа. При этом Минобороны, без объяснения причин, прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины.

"Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и угрозу получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия", – подытожили в Укроборонпроме.

Танк

Танк

Укроборонпром

Как сообщал OBOZREVATEL, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна.

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Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Укроборонпром оружие
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Луки, стрелы, копья, камнеметалки,катапульты.......мля, свiдомо МАНДАйнутое бидло, вы ухайдокали, просрали всю промышленность Украины за 25!!! лет!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Мова. Армія. Віра.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Чтоб что изобретать нужны хоть какие-то мозги,а у далбаящуров кастрюляголовых они в жо-пе.Так с глазком от дамофона и ракетки призраки.
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