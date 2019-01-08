Министр заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в Киево-Печерской Лавре пропали ценные иконы.

Это было обнаружено в результате осуществленных проверок, сообщил он в эфире телеканала "Прямий". По факту отсутствия ценностей открыты уголовные производства.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки", – сказал Нищук.

Киево-Печерская лавра Известия

По словам министра, точное время пропажи установить пока не удалось, однако существует вероятность, что иконы исчезли еще до 2003 года. "Нельзя сказать, что там уже что-то было вывезено. Эти потери могли произойти в прежние времена", – отметил он.

Нищук также анонсировал проведение отдельного брифинга по данному вопросу после ознакомления с документацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.