"Миллионные убытки!" В ГБР сообщили о новых делах против нардепов и чиновников

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о двух новых уголовных производствах против чиновников.

Об этом он сообщил в четверг, 18 июля на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Офисе президента.

"Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки", – отметил он.

Также Труба добавил, что ГБР располагает данными о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.

"По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины. В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах", – подчеркнул он.

Труба отчитался, что ГБР объявило подозрения 220 лицам, которые подозреваются в причастности к коррупционным действиям.

Роман Труба Актуальная Правда

"Мы расследуем 10 тысяч уголовных производств, из которых более 3 тысяч – это коррупционные преступления. Из этого количества 220 лицам уже объявлено подозрения, 70 обвинительных актов уже направлено в суд", – докладывал он.

По его словам, в части этих обвинительных актов уже есть обвинительные приговоры суда.

Еще Труба напомнил, что в частности ГБР разоблачила группу топ-чиновников Госслужбы занятости, систематически требовавших и получавших "откаты" от строительных предприятий в областных центрах. По этим делам объявлено подозрения трем чиновникам, а и.о. председателя Госслужбы арестован с правом внесения залога в 20 млн грн.

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Также Труба напомнил о деле в отношении чиновников Минобороны, которые закупали некачественное имущество для нужд армии.

Добавим, что Труба пожаловался, что количества работников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа. На одного следователя ГБР приходится расследование 35 преступлений, что является большой нагрузкой, подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор ГБР Роман Труба сознался в "сливе" информации с возглавляемого им ведомства.

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