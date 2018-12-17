''Мобилизуем все силы!'' Аваков пригрозил устроить Путину ''катастрофу''

Наземная агрессия России против Украины обернется для нее настоящей катастрофой.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД. Он выразил надежду на то, что военное положение в Украине закончится до Нового года.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника", – сказал он.

Арсен Аваков Аргумент

По его словам, украинские силовики готовы к вызовам.

"Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС находятся в напряжении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит. При этом он заверил, что РФ якобы не пойдет войной на Украину.