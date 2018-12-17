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''Мобилизуем все силы!'' Аваков пригрозил устроить Путину ''катастрофу''

13.5тЧитать материал на украинском

Наземная агрессия России против Украины обернется для нее настоящей катастрофой.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба МВД. Он выразил надежду на то, что военное положение в Украине закончится до Нового года.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника", – сказал он.

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

Аргумент

По его словам, украинские силовики готовы к вызовам.

"Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", – сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС находятся в напряжении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал весьма угрожающее обещание, в котором заверил, что Россия украинцев не бросит. При этом он заверил, что РФ якобы не пойдет войной на Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Комментарии
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CARGO 100
CARGO 100
''Мобилизуем все силы!'' Выловим всех призывников!
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1
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Свідомий Українець
Свідомий Українець
Почему все "смешно" ставят, люди, вы с ума посходили? Да, это правда, то что наземные силы в Украине это сверхсила, таковыми не являются ВВС и ВМС пока что. Но нашу ЗЕМЛЮ мы сможем защитить если уродцы все таки начнут полномасштабное наступление.
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Шмара Оксана
Шмара Оксана
опять проквакал-арсен аваков
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