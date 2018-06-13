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Удар России: международник объяснил новый поворот в деле MH17

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Нидерланды сделали важный шаг для преследования лиц, ответственных за крушение на Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17. Обвиняемыми могут оказаться российские генералы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Максим Яли.

Эксперт прокомментировал утвержденное парламентом Нидерландов соглашение с Украиной по расследованию MH17.

"Это может быть важным шагом, чтобы с РФ взыскать значительную часть средств на компенсации родственникам погибших. Это будет удар России в имиджевой плоскости, когда все будет доведено до справедливого завершения", - заявил Яли.

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"Расследованием установлены должностные лица - российские генералы, которые руководили этой операцией, и группа, которая стреляла из "Бука" по самолету. Должны быть осуждены конкретные виновники, которые давали приказ и выполняли его. Невозможно посадить Путина, но можно взыскать с России средства на компенсацию материального и морального ущерба", - отметил он.

Яли напомнил, что РФ по-прежнему отбрасывает все обвинения, а президент России Владимир Путин настаивает на версиях, о которых даже Следком РФ уже забыл, например про украинский военный самолет.

По словам международника,национальный интерес Украины в данном деле заключается в том, чтобы "расставить точки над "І" и показать, кто на самом деле виноват в этой трагедии, опровергнуть все инсинуации".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Максим Яли
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
И снова Россия виновата, потому что потому. С теми "доказательствами" что у вас есть (фотошоп из соцсетей) можете судить друг друга хоть до ишачьей пасхи. А вот законы физики ваш суд отменить не сможет. Натурный эксперимент с ракетой, образцы поражающих элементов, данные радаров и спутниковые снимки - все это против украины.
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