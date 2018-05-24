MH17 был сбит "Буком": Евросоюз обратился к России

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе малайзийского Boeing777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Данную позицию озвучила в среду, 24 мая, журналистам в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает "Европейская правда".

"ЕС полностью поддерживает работу Совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса МН17. Чтобы обеспечить ответственность и справедливость в ходе уголовного расследования, необходима дальнейшая поддержка международного сообщества", - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что в дополнение к прошлым полученных данных, следственная группа пришла к выводу, что ЗРК "Бук" несомненно принадлежал Вооруженным силам России. Следователи также подтвердили, что Российская Федерация до сих пор не предоставила ответов на их вопросы относительно сбивания "Боинга".

"Учитывая эти факты, мы призываем Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления ответственных за сбивание MH17 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) на специальной пресс-конференции 24 мая подвела промежуточные итоги своего расследования катастрофы Boeing-777 над Донбассом.

Расследование подтвердило, что самолет был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса.