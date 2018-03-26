Фейгин дал оценку "кремлевскому инсайду" по Донбассу

Кремль может выступить с инициативой о введении международной администрации на Донбасс.

"Но эта конструкция не устроит Киев, и для этого есть серьезные основания", - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

Комментируя соответствующие выводы российского журналиста Михаила Зыгаря, опубликованные в журнале Time, он заметил: "Теоретически Кремль может строить подобную конструкцию, потому что ему выгодно любое проблемное развитие событий для Киева".

"Но почему на нее должна соглашаться Украина? Каков мотив? Для этого нет правовых оснований", - подчеркнул адвокат.

И привел ряд доводов. По его словам, прежде всего, оккупированные территории востока Украины являются составной частью государства. При этом "все международные документы признают территориальную целостность Украины", - напомнил Фейгин.

Далее – Украина является унитарным государством, а не конфедерацией. Следовательно, Донбасс не может получить особые полномочия на конфедеративной основе.

Далее - решения о судьбе части своей территории Украина должна принимать самостоятельно. "А так получается, что кто-то должен решать, что будет с этой территорией, не важно, кто – Россия, Запад или ООН", - заметил Фейгин.

И, наконец, сам факт войны не может быть основанием для введения на ту или иную территорию международной администрации, - подчеркнул он.

Фейгин также обратил внимание на то, что параллели, проводимые автором между Косово и Донбассом, некорректны. "Проблема Косово была более специфической, потому что в Косово не вторгались иностранные войска, пока не шла война. А здесь фактически территория была отторгнута. Если бы российские войска не вошли туда, Донбасс бы не стал обособленной территорией", - сказал адвокат.

Таким образом, "если говорить о каком-то особом статусе этой территории, то только в рамках законодательства Украины, в рамках территориальной целостности Украины и на основании решения, которое принимает сама Украина", - резюмировал адвокат.

Как писал "Обозреватель", российский журналист, бывший главный редактор канала "Дождь" Михаил Зыгарь в статье для Time высказал мнение о том, что Путин в течение своего нового президентского срока готовится решить "проблему Донбасса" и передать оккупированные территории под контроль международной администрации.