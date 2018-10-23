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''Убийцы на свободе!'' Кремль обвинили во лжи о теракте в Керчи

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Многие жители аннексированного Крыма уверены, что студент Владислав Росляков на самом деле устроил массовый расстрел в политехническом колледже в оккупированной Керчи, в Крыму не один. И это несмотря на активные попытки противодействия со стороны так называемых кремлеботов.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на очевидцев трагедии на оккупированном полуострове.

"Исполнителей теракта было 4. Росляков - в кино снялся. Может, убил 1-2 человек", - отмечается у "RoksolanaToday&Крым".

Особо внимание акцентируется на том факте, что "правоохранительные органы" Крыма прекратили поиски злоумышленников, в то время как в Керчи продолжается паника.

"Люди знают - убийцы на свободе! Но их не ловят. Значит знают, кто. Все свидетели (ученики) говорят, что Росляков убил максимум одного-двоих (видео РФ ТВ). Детей расстреливали другие", - сообщается в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально о четырех исполнителях теракта сообщили очевидцы произошедшего в колледже. В частности, свидетели утверждают, что кроме самого Рослякова людей убивали еще трое мужчин в масках, вооруженные дробовиками.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
УкраинаСевастополь
Объект
керченский стрелок
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кремлевские террористы всегда считали крысчан лохами и быдлом ! итог закономерен -заслужили
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Кремль тв сказал был один. Значит так было. Когда говорили что вооруженные бендеровцы едут резать крымчан, вер ли? Так что как то последовательно нужно товарищи. Вам Россия только правду матку даёт. Титан никого не травит, туристов миллиард, ну и так далее.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Andreev Andrey, Про вооруженных бандеровцев сообщил не Кремль, а выпущенный из тюрьмы Мосийчук, когда угрожал поездами дружбы, и ублюдки которые жгли и расстреливали автобусы с крымчанами под Корсунем.Титан принадлежащий украинскому олигарху людей травит, туристов не меньше чем при Украине.А вот вам рассказывают что стрелка учили стрелять в Артеке.а вы в это верите,потому что вы конченное рагульё
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
В Павлограде Днепропетровской области два студента (на службе родине) забили до смерти бездомного мужчину сепаратиста, ради развлечения. https://www.obozrevatel.com/crime/na-dnepropetrovschine-podrostki-ot-skuki-zabili-do-smerti-bezdomnogo.htm
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Воронов Евгений, да-а, они такие. Эти бомжи-сепаратисты.
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Dell Alex
Dell Alex
Воронов Евгений, Жень, ты когда галлюциногенные грибы употребляешь - старайся не включать комп ))) А то у тебя уже студенты на службе Родины и сепаратисты кучами перед глазами танцуют )))
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