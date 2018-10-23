''Убийцы на свободе!'' Кремль обвинили во лжи о теракте в Керчи

Многие жители аннексированного Крыма уверены, что студент Владислав Росляков на самом деле устроил массовый расстрел в политехническом колледже в оккупированной Керчи, в Крыму не один. И это несмотря на активные попытки противодействия со стороны так называемых кремлеботов.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым со ссылкой на очевидцев трагедии на оккупированном полуострове.

"Исполнителей теракта было 4. Росляков - в кино снялся. Может, убил 1-2 человек", - отмечается у "RoksolanaToday&Крым".

Методички на пабликах Керчи

гасят.

Не экспертное агенство новостей ББС-исполнителей теракта было 4+Росляков-в кино снялся.Может,убил 1-2 человека.Стреляли НЕ из помпы.Взрывов 2

Никого не ищут,перехватов особо НЕТ.Паника.Люди ЗНАЮТ-убийцы на свободе!Но их НЕ ЛОВЯТ.Значит ЗНАЮТ,КТО pic.twitter.com/ZaQveUbzoL — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Особо внимание акцентируется на том факте, что "правоохранительные органы" Крыма прекратили поиски злоумышленников, в то время как в Керчи продолжается паника.

"Люди знают - убийцы на свободе! Но их не ловят. Значит знают, кто. Все свидетели (ученики) говорят, что Росляков убил максимум одного-двоих (видео РФ ТВ). Детей расстреливали другие", - сообщается в соцсети.

Тем не менее-пацанам 15-16 лет

4 подонка на службе"родине"расстреляли пацанят.Спокойно.По деловому.

Все свидетели(ученики)говорят-Росляков убил максимум одного-двоих(видео РФ ТВ).Детей расстреливали другие

Керчь,теракт pic.twitter.com/UOuVRm4k2E — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально о четырех исполнителях теракта сообщили очевидцы произошедшего в колледже. В частности, свидетели утверждают, что кроме самого Рослякова людей убивали еще трое мужчин в масках, вооруженные дробовиками.