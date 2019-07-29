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Месиво из железа и крови: на трассе перед Киевом лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Мерседес". Фото ДТП

2.6т Читать материал на украинском

На трассе к Киеву произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором "Мерседес-спринтер" столкнулся с "Лексусом".

В результате аварии серьезно пострадали трое человек, рассказал свидетель происшествия ведущий Радио НВ Дмитрий Тузов в Facebook.

"На 351-м километре "варшавки", примерно в три часа ночи, увидели последствия лобового столкновения автомобилей "Мерседес-спринтер" и "Лексус". Оба авто мощным ударом буквально превращены в кучу битого металла. Окровавленного водителя "Лексуса" работники МЧС вынимали из обломков машины спецсредствами, синхронно врачи спасали его жизнь — делали инъекции обезболивающего. Полицейский держал капельницу и разговаривал с зажатым металлом человеком, чтобы он не потеряла сознание. Скорая забрала в больницу и двух пострадавших из "Мерседеса" — также окровавленных и в состоянии шока. Выжившие в крушении не понимали, что происходит. Площадь в радиусе нескольких десятков метров залита моторным маслом и буквально усеяна обломками металлических частей, пластика и стекла", — описал он ДТП.

ДТП

ДТП

Facebook Дмитрий Тузов

Месиво из железа и крови: на трассе перед Киевом лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Мерседес". Фото ДТП

Facebook Дмитрий Тузов

Месиво из железа и крови: на трассе перед Киевом лоб в лоб столкнулись "Лексус" и "Мерседес". Фото ДТП

Facebook Дмитрий Тузов

По словам свидетеля, на месте аварии профессионально работали несколько экипажей полиции.

"В частности, это 209-й экипаж из Житомира, полицейские с Сарн и Олевска, подразделение МЧС, скорая помощь. Без лишних слов каждый делал свою работу — спасали пострадавших, регулировали движение (чтобы еще кто-то из ночных "гонщиков" не влетел в это месиво), тушили задымление "Спринтера". Полиция, сотрудники МЧС и медики действовали, как по мне, четко и профессионально. Это важно отметить", — написал Тузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП в Киеве пострадали четыре человека.

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Тема
Война на дорогах
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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