Мэру Днепра Филатову дали личную охрану: что произошло

Министерство внутренних дел Украины предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову по его просьбе.

Это подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают "Українські новини". "Да, предоставили [охрану Филатову]", - сказал министр.

При этом Аваков не рассказал, сколько людей должны охранять мэра Днепра.

Борис Филатов

Отметим, Филатов обратился с просьбой об охране из-за подозрений в слежке и возможном покушении. В частности, он сообщил, что возле его дома "полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филатов отказал партии УКРОП в ''революции'' в Днепре. Он сказал, что выводить людей на улицы у себя в городе не даст, "тем более по такому смешному поводу".