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Мэру Днепра Филатову дали личную охрану: что произошло

4.6тЧитать материал на украинском

Министерство внутренних дел Украины предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову по его просьбе.

Это подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают "Українські новини". "Да, предоставили [охрану Филатову]", - сказал министр.

При этом Аваков не рассказал, сколько людей должны охранять мэра Днепра.

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Борис Филатов

Борис Филатов

Отметим, Филатов обратился с просьбой об охране из-за подозрений в слежке и возможном покушении. В частности, он сообщил, что возле его дома "полдня стояли два автомобиля и ходили непонятные люди".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филатов отказал партии УКРОП в ''революции'' в Днепре. Он сказал, что выводить людей на улицы у себя в городе не даст, "тем более по такому смешному поводу".

Персоны
Борис ФилатовАрсен Аваков
Место
УкраинаДнепр
Объект
Министерство внутренних дел Украины
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пришла пора вешать эту тварь Филатова
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Филатов был хpупкий,сpеднего телосложения до 2014...Откоpмился на pусофобии.Если надумали убить,какя нах охpана?Pусским оно нах не надо влазить в эти паучьи банки.Пpедставляю,что будет,когда сменится власть.Их же бл все ненавидят,баpыг львовских...Мочилово будет еще то.Авакова достанут везде.Уж у очено многих поотжимали кpовно нажитое..
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Чебан Борис
Чебан Борис
ЦИТАТА: «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом» - Борис Филатов.
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