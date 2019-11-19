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19 ноября • обновлено в 14:30
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"Меняет доллары!" В Черкассах подловили фейкового мэра. Фото

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В соцсети Facebook появилась вторая страница мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. С нее горожанам стали поступать просьбы о финансовой помощи для воина АТО.

Сам мэр, уже со своего настоящего аккаунта, заявил, что под его именем работают аферисты и призвал не вестись на их провокации.

Впоследствии подозрительная страница была удалена.

Мэр просил у горожан деньги

Мэр просил у горожан деньги

vikka.ua

Фейковый мэр просил прислать на карту деньги якобы для воина АТО. Взамен обещал "поменять доллары" и отдать долг на следующее утро.

"Меняет доллары!" В Черкассах подловили фейкового мэра. Фото

Со второй страницы "мэр" писал всем знакомым

Большинство местных с юмором отнеслись к таким сообщениям, но нашлись и те, кто доверился аферистам.

"Меняет доллары!" В Черкассах подловили фейкового мэра. Фото

Люди активно обсуждали появление второй страницы мэра

В комментариях люди шутили, что это мог быть и настоящий Анатолий Бондаренко. И учли его желание устелить плиткой все Черкассы.

"Зима идет, плитку не покупают. Надо развивать новое направление бизнеса", – прокомментировала черкащанка Светлана.

"Меняет доллары!" В Черкассах подловили фейкового мэра. Фото

Большинство отреагировала на инцидент с юмором

Другие же поняли, что с зарплатой в 13 000 гривен долларов у мэра может и не быть.

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Размер своей зарплаты Анатолий Бондаренко не скрывает. В феврале этого года он отозвал проект решения о своем премировании, оказании материальной помощи, надбавок, и заявил, что будет жить на 13 000 гривен зарплаты. Правда, уже в августе местные СМИ сообщали о том, что месячный доход черкасского мэра за июль составил почти в 225 тысяч гривен.

В соцсети Бондаренко так прокомментировал появление фейковой страницы:

"Аферисты пишут знакомым и пытаются выпросить деньги. Никакой второй страницы я не создавал. Будьте бдительны и не ведитесь на провокации".

"Меняет доллары!" В Черкассах подловили фейкового мэра. Фото

Впоследствии вторая страница мэра была удалена

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Бондаренко получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины. Причиной стало то, что за время работы мэром областного центра он специально создавал проблемы для деятельности местных властей.

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Место
Украина Черкассы
Теги
мошенники фейки интернет соцсети
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