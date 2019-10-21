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21 октября • обновлено в 13:15
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"Меня заставили!" Украинский генерал рассказал, кто "похоронил" Минск-1

1.7т Читать материал на украинском

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский рассказал, почему были переписаны минские соглашения о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

В интервью "Апострофу" он напомнил о начале переговорного процесса, который проходил в 2014 году, активизировавшись после Иловайской трагедии.

"В Минске-1 все пункты были сформированы правильно. Там не было ни одного политического вопроса. Там были практические вопросы: остановиться, создать буферную 30-километровую зону (мы должны были отойти на 15 км, и та сторона должна была отойти на 15 км). После создания буферной зоны прекращаются активные боевые действия и осуществляется разоружение незаконных вооруженных формирований. Мы должны их разоружить и передать под контроль ОБСЕ. После этих мероприятий мы должны были брать под контроль государственную границу, осуществить демилитаризацию района проведения боевых действий", - отметил генерал.

По его словам, не выполнив условий Минска-1, Украина не должна была подписывать Минск-2.

Юрий Думанский

Юрий Думанский

Апостроф

"А почему возник Минск-2? Старый состав ВР голосует за особый статус Донбасса в первом чтении, затем формируется новый состав ВР, который говорит, что нам не нужен особый статус. После этого разрывается переговорный процесс. Мы разорвали переговорный процесс по Минску-1. До нового года мы должны были взять под контроль государственную границу, осуществить демилитаризацию района, разоружить незаконные вооруженные формирования и создать соответствующие условия для дальнейших уже политических действий", - пояснил Думанский.

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Он уточнил, что с сентября по декабрь 2014 Украина осуществляла вывод техники и вооружения в соответствии с графиком и передавала ее под контроль ОБСЕ.

"Шел процесс согласно подписанному документу о линии соприкосновения. От Украины этот документ подписывал я. От России подписывал генерал-полковник Александр Ленцов, от "ДНР" - Захарченко, от "ЛНР" - Плотницкий. Также ОБСЕ подписывала этот документ. Но потом в ноябре меня заставили отозвать свою подпись. После этого мы получили окружение в Дебальцево. Это напугало ВР и во втором чтении она приняла особый статус Донбасса. Вы понимаете, с помощью каких действий заставляли тогда принять этот статус", - объяснил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко ранее заявил, что соглашения о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, подписанные в Минске, выполнить невозможно.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
Никаких перемирий! Война должна продолжаться до того момента, как скакуасы закончатся! И вообще, если заключать перемирие, то исключительно в административных границах Луганской и Донецкой областей!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Сказочник. Он надеется, что большинство читателей поленится погуглить содержание "Минска-1"?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
"Не виноватая я,он сам пришел"!!!Короче,все валите на предыдущую власть.
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