ДТП с ''мажорами'': как виновники уходят от наказания и кто им помогает

Украину то и дело сотрясают новости об очередном ДТП с "мажорами". Зачастую такие "гонщики" выходят сухими из воды - особенно, если нет массовых жертв. Одна из подобных аварий произошла летом 2018 года в Киеве.

Тогда девушка на Audi влетела в стоявшие в "пробке" легковушки. В итоге - три разбитых авто. На днях стало известно, что виновница ДТП, отца которой связывают с "криминальными" компаниями, легко отделалась. При попустительстве или помощи полиции.

Подробности "эпопеи" OBOZREVATEL рассказала адвокат Евгения Закревская.

Евгения - одна из пострадавших в ДТП, произошедшее 8 июля 2018 г. В момент аварии девушка находилась в своем автомобиле Daihatsu, который получил значительные повреждения от удара.

Закревская о ДТП: "Барышня на Audi ТТ на полной скорости врезалась в мою стоящую в пробке Daihatsu, практически выбросив меня на встречку. Бортанула Volkswagen и дважды перевернулась сама. Барышню зовут Надежда Геннадиевна Рагозина. В отличии от Зайцевой ей (и нам) сильно повезло - никто не погиб". Информатор

Дело закрыли

По словам Закревской, полиция направила в суд материалы четко на следующий день после окончания трехмесячного срока привлечения к админответственности.

В итоге судья признал водителя Audi Надежду Рагозину виновной в нарушении ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, но поскольку срок административного взыскания три месяца закончился, дело закрыли.

Возникает вопрос, неужели адвокат не знала, как действовать в случае возможного затягивания дела?

Евгения заверила наших журналистов, что потерпевшие отправляли в полицию массу напоминаний, жалоб и требований передать дело в суд вовремя.

"Есть обращение моих адвокатов с указанием срока и просьбы своевременной передачи дела на рассмотрение. Нам пришли ответы из полиции, что они получили, что составили протокол и что материалы уйдут в суд", - рассказала Закревская.

Виновница ДТП Надежда Рагозина

Виновница ДТП Надежда Рагозина

Закревская предоставила ответ полиции, в котором говорится, что админматериалы передали в суд 8 октября прошлого года (ДТП произошло 8 июля). То есть ровно через три месяца. Таким образом, считает адвокат, материалы зашли так, чтобы гарантировано суд не успел их рассмотреть.

"Человека могли до года лишить прав, но он этого избежал при полном попустительстве или, возможно, при помощи полиции", - рассказала Закревская.

Действительно, считает адвокат, зачем виновнику возмещать ущерб потерпевшим, надеясь на смягчение взыскания, если полиция может просто пропустить срок передачи материалов и ответственности не будет вообще. "И ничего плохого полиции за это не будет. А хорошее - может и будет. Правда?" - подытожила Закревская.

Ответ полиции Евгения Закревская

Что с разбитым авто?

На странице Закревской в Facebook мы нашли комментарий Рагозиной, в котором она утверждала, что предлагала компенсацию и ремонт машины, но адвокат якобы отказалась.

По словам Закревской, Рагозина уменьшила сумму в разы по отношению к экспертному выводу. "В итоге она вообще перестала общаться и исчезла с "радаров". Попытки ее потом вызвать на заседание в суд адекватной реакции не находили", - отметила Закревская.

Теперь в планах Закревской добиваться компенсации через суд.

В целом выходит, что водитель, виновный в ДТП, не понес никакой ответственности и может дальше "летать" по дорогам.

"Так что Надежда Рагозина опять на дорогах столицы. С полной и обоснованной уверенностью в своей безнаказанности и праве игнорировать ПДД и законы физики. Встречайте... Или лучше не встречайте", - отметила адвокат.

Всесильный папа?

О том, что мажорам удается уходить от ответственности, наше издание сообщало не раз. Этому способствуют коррупционные связи богатых родителей. Произошло ли это в случае с Рагозиной - нам неизвестно, однако есть и "звоночки".

Отец девушки - Геннадий Рагозин - бизнесмен. "Наші гроші" связывали Геннадия с компаниями "Ареко" и "Инкла-Киев", которые с НАЭК "Энергоатомом" "распилили" 16 млн грн.

Как говорится в одном из решений Энергодарского городского суда Запорожской области, в ходе досудебного расследования было установлено, что ЧП "Инкла-Киев" имело взаимоотношение с "Энергоатомом", а следствием этих взаимоотношений является присвоение государственных денежных средств в особо крупных размерах.

P.S. Наши журналисты связались с Рагозиной, которая предложила пообщаться с ее адвокатом. Однако тот на протяжении нескольких дней так и не вышел на связь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года на ул. Сумской в Харькове произошло резонансное ДТП: Lexus, которым управляла Алена Зайцева влетел в пешеходов. В итоге погибли шесть человек. Суды над водителями-фигурантами продолжаются до сих пор.

24 июля 2018 года в Киеве мажор на Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего пытался скрыться.