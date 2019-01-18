Громкое дело с мажором Толстошеевым: дочь погибшей не дожила до торжества правосудия

ДТП с мажорами всегда приковывают внимание общественности. Многие уверены, что виновнику на крутой машине все сойдет с рук, поскольку родители "все решат". Эту уверенность только подтверждают новые громкие случаи.

Три года назад, в январе 2016-го, водитель внедорожника Mercedes Станислав Толстошеев насмерть сбил в Киеве 74-летнюю Надежду Прилуцкую. Дочь погибшей Наталья Кратко больше двух лет ждала торжества правосудия, но увы - в прошлом году скончалась от рака. В прокуратуре OBOZREVATEL рассказали, что уголовное производство на сегодня приостановлено - до получения результатов экспертизы.

Подробности – в публикации OBOZREVATEL.

Алкоголь, наркотики и круговая порука?

Почему спустя столько времени водитель так и не понес наказания? Все упирается в выводы экспертов, которые установили, что у Толстошеева во время управления авто произошел припадок, рассказали в столичной прокуратуре.

Страшное ДТП возле станции метро Левобережная. Внедорожником управлял Станислав Толстошеев

"Причиной потери сознания Толстошеевым, согласно заключению эксперта (г. Львов) стало состояние временного болезненного расстройства психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами. В это время он не мог осознавать значение своих действий и управлять ими", – сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она добавила, что в начале 2017 г. были проведены повторные допросы непосредственных очевидцев ДТП, а также врачей, которые оказывали первичную помощь пострадавшим.

Станислав Толстошеев Соцсети

Многих украинцев доводы о приступе не убедили. Масло в огонь подлили фото Толстошеева с алкоголем и постами о наркотиках. Один из журналистов прямо заявил OBOZREVATEL, что результаты экспертиз были сфальсифицированы еще на первых этапах и теперь полиция и прокуратура пытаются сделать все, чтобы сохранить честь мундира.

Чтобы люди поверили...

В связи с недоверием общества к выводам экспертов, прокуратура Киева инициировала третью экспертизу в сфере психиатрии и неврологии с привлечением международных экспертов.

"Мы достаточно долго искали экспертное учреждение, которое проведет еще одну экспертизу. Нашим условием было, чтобы в числе экспертов были международные специалисты. Какой бы результат они ни дали, согласятся с предыдущими выводами или нет, важно, чтобы в эти результаты украинское общество могло поверить, если ставят под сомнение объективность украинских специалистов", – рассказала нашим журналистам Надежда Максимец.

Внедорожник, которым управлял Станислав Толстошеев

Максимец отметила, что в июле 2018 года материалы уголовного производства для проведения третьей экспертизы были направлены в госучреждение "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины" (Киев).

"От результатов экспертизы будет зависеть дальнейшая перспектива производства и возможность привлечения Толстошеева к ответственности, так как на данный момент не имеем права его привлекать к ответственности. Не может прокурор при таком результате экспертизы идти в суд и требовать обвинения", – добавила она.

Акцентируем внимание, что прошло полгода как материалы были направлены на экспертизу, но результатов до сих пор нет.

Отметим, что водительское удостоверение Толстошеева аннулировано, поскольку по результатам последней экспертизы, со слов Максимец, диагноз подозреваемого может представлять опасность при управлении транспортом.

На вопрос, проверялись ли медики, выдавшие Толстошееву справку на управление авто, в прокуратуре ответили, что по результатам экспертизы приступ у Толстошеева случился впервые. Других противопоказаний к вождению до этого у него не было.

Станислав Толстошеев Сегодня

Что касается самого Станислава, то в прокуратуре заверили, что его местонахождение полиция постоянно проверяет. Парень в свою очередь ставит силовиков в известность, если куда-то едет. "Недели три назад я уточняла, он был в Киеве", – рассказала Максимец.

"Наше предприятие очень маленькое"

Из комментария, которое вскоре после ДТП журналистам ТСН дал отец Станислава Андрей Толстошеев, следует, что его семья не купается в деньгах. Залог в 138 тыс. грн, назначенный судом для сына, мужчина считал очень большой суммой.

"Я владею предприятием "Омега" (код – 13541683), которое зарегистрировано в Дружковке в 1992 году. Предприятие наше очень маленькое. Пытаемся заниматься поставками промышленного оборудования", – рассказал он.

Андрей Толстошеев

В то же время журналисты OBOZREVATEL выяснили, что Толстошеев-старший на 2016 год имел и имеет отношение еще к двум фирмам, о которых почему-то забыл упомянуть, а именно: ООО "Росэнергообеспечение" (34181257) основной вид деятельности – строительство; а также ООО "Донторгсервис" (31996883) – неспециализированная оптовая торговля.

Толстошеев-младший разбрасывается деньгами

Не дожила до приговора

В ДТП с участием мажора погибла 74-летняя киевлянка Надежда Прилуцкая. Женщина торговала на тротуаре, когда на нее наехал внедорожник. Также травмы получил 62-летний прохожий.

Ранее дочка погибшей Наталья Кратко рассказывала OBOZREVATEL, что родня водителя оплатила похороны ее матери. У самой женщины на тот момент не было ни средств, ни сил, чтобы добиваться наказания для мажора.

Наши журналисты связались с сыном Натальи Игорем, который рассказал, что в прошлом году его мать умерла.

"Мама долго боролась с болезнью, у нее был рак кожи. В мае прошлого года ее не стало. Что касается Толстошеева, то его представители ранее с мамой связывались, хотя она особо не хотела общаться. На этом вопрос был закрыт... Недавно мне товарищ рассказал, что по новостям передали, будто мы от Толстошеевых квартиру получили. Так вот, это абсолютная неправда, не было никакой квартиры!" – рассказал молодой человек.

(Продолжение следует...)

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