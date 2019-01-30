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На Донбассе будут вычислять предателей: найден способ

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью полиграфа жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что президент Петр Порошенко уже дал поручение (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Многие занимаются тем, как отсеять людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - отметил Матиос.

Анатолий Матиос

Анатолий Матиос

ТСН

По его словам, через полиграф придется пропустить все население отдельных районов Донбасса, "потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины".

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Главный военный прокурор добавил, что такая фильтрация станет возможной благодаря разработанной в Одессе программе.

"В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ — говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека", — заявил Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

  • В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Матиос
Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Когда самого Матиоса по этой пpогpамме пpовеpят начсчет взяток,как попал на должность,не пpобито ли очко?По идее всю хохляндию надо пpавеpить.там пPоцентов 80 за pусских.Тех 20% что пpотив-pасстpелять и все наладится.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Нахуй этот полиграф? По Донецку у нас списочки давно составлены. Потому или эти люди сядут или их перевешают, как собак. Помните, как в грозном висели такие "фрукты" с табличкой "ФСБ"? Вот такие же будут висеть с табличкой "Вата".
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, у же вешают с табличками фашист. Вам пидорам ещё ДНР и ЛНР захватить нужно.а до этого ручки у вас маловаты. Да и ума не хватит потому что дебилы
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Lyashkin Dan
Lyashkin Dan
После таких заявлений, люди в Донбассе ждут не дождутся когда прийдет Украина.
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Lyashkin Dan
Lyashkin Dan
Бешенство Ватки, Бедняга,весь желчью изошел.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Lyashkin Dan, да пох, ждут или не ждут.
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