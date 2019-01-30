На Донбассе будут вычислять предателей: найден способ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью полиграфа жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что президент Петр Порошенко уже дал поручение (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Многие занимаются тем, как отсеять людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", - отметил Матиос.

Анатолий Матиос ТСН

По его словам, через полиграф придется пропустить все население отдельных районов Донбасса, "потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины".

Главный военный прокурор добавил, что такая фильтрация станет возможной благодаря разработанной в Одессе программе.

"В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ — говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека", — заявил Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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