''Мать лежала в ванной, малыш среди игрушек'': на Волыни загадочно погибли женщина с маленьким сыном

В Нововолынске (Волынская область) из-за утечки газа погибли 36-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын.

Их родные шокированы и утверждают, что именно в этой квартире угарным газом травятся уже не впервые, передает "ТСН". "Открываю дверь, как-то так жарко-жарко в доме, запах какой-то", – рассказала свекровь погибшей Людмила Римарук.

Женщина уже без признаков жизни лежала в ванной комнате, а ее полуторагодовалый сын – на полу среди игрушек. Его бабушка убеждена, что трагедию можно было бы предотвратить, ведь шесть лет назад она с сыном сами отравились угарным газом и вызвали в квартиру газовиков.

Погибшая женщина Скриншот с видео

"Тогда все службы были, все проверяли, вроде обратка от вытяжки что ли. Так мы вытяжку с колонкой не включали, но проверяли все. Она же вытяжку не включала, она в ванной была", – говорит женщина.

Квартира, в которой случилась трагедия, находится на 3 этаже пятиэтажки. Соседи подтвердили, что проблемы с газом были. "Никто ничего не делает. И сама квартира, куда им обращаться? Это ужас", – говорят люди.

Однако газовики все отрицают. "Скорее всего, мы склоняемся, что это вопрос в дымвентканалах. Возможно, где-то упал кирпич, может, завалился оголовок. Разные могут быть причины", – заверил руководитель Нововолынского участка ПАО "Волыньгаз" Олег Галий.

36-летняя Лиля очень любила сына и преподавала английский в садике. На похороны сына и жены уже приехал муж, который был на заработках в Польше.

Погибший малыш Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, всего за несколько часов до наступления Нового 2019-го года в Виннице разыгралась страшная трагедия. В своей квартире была жестоко убита вся семья. Погибшими оказались Надежда Малец, ее дети Денис и Светлана, а также их бабушка по отцу Валентина Малец. Полиция подозревает в убийстве бывшего супруга Надежды — Анатолия.

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