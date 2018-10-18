Массовый расстрел в Керчи: появились первые фото жертв

В сети обнародовали первые фотографии жертв массового убийства студентов Керченского политехнического колледжа.

Снимки двух преподавателей, Анастасии и Светланы Баклановой, опубликовали на канале Mash в Telegram. Отмечается, что женщины приходились друг другу матерью и дочкой.

"Это Настя и Светлана Баклановы — дочь с мамой. Обе — преподавательницы в керченском политехе. Обе погибли вчера во время стрельбы. Светлана Юрьевна была завучем и 26 лет преподавала в колледже математику. Ее дочь учила детей обществознанию", — сообщили в соцсети.

Светлана и Анастасия Баклановы

Выяснилось также, что и отец Насти Баклановой работал в этом же колледже. Во время нападения он находился в подсобке, что и спасло ему жизнь.

Еще одной жертвой убийцы, по данным Mash, стал Сергей Степаненко. В колледж он поступил, чтобы иметь возможность зарабатывать и помогать семье.

Погибший Сергей Степаненко Mash

"Хотел получить рабочую специальность, приносить домой деньги. Хороший, скромный парень", — рассказали о погибшем в соцсети.

Также во время нападения погиб Егор Перепелкин, который переехал в Керчь из Челябинска. После окончания учебы хотел вернуться обратно и пойти в армию. В день трагедии звонил другу и говорил, что не хочет идти в колледж, но нужно.

Погибший Егор Перепелкин Mash

Также стало известно, что пропавшие студентки Алина, Аня и Ксения были найдены мертвыми. Их тела обнаружили утром 18 октября.

Утром 18 октября скончалась 17-летняя Виктория Демчук. Девушка находилась в тяжелом состоянии и ее решили перевезти на медицинском вертолете в Москву. Однако она умерла во время перелета.

Виктория Демчук

Напомним, что от рук 16-летнего Владислава Рослякова погибло более 20 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это означает, что "керченский стрелок" мог действовать не один.