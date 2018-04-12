Марш под советскими флагами в Кривом Роге: офицера Нацгвардии наказали

Командира воинской части Национальной гвардии, бойцы которой вышли на парад в Кривом Роге под советскими флагами, полковника Вячеслава Мельника, понизили в должности.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины в ответ на информационный запрос, передает "Слідство.Инфо".

22 февраля, в Кривом Роге состоялось мероприятие по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков, на которое Национальная гвардия Украины вышла с советскими флагами.

Молодым гвардейцам выдали им знамена с серпом и молотом на красном фоне, а также с надписью "За нашу советскую Родину".

Также в Нацгвардии сообщили, что по данному факту полиция начала расследование по факту пропаганды коммунистического режима (ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины). Военным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Мельника отстранили от исполнения обязанностей.