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14 мая • обновлено в 16:28
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Гладковскому изменили подозрение: прибавились миллионы убытков

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ заявили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.

В частности, бывшему должностному лицу увеличили сумму инкриминируемых убытков. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.

Отмечается, что в прошлом году 18 октября экс-чиновнику уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

УНИАН

"Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих действий государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен. В то же время проведена экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба намного больше.

"Учитывая это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен. Досудебное расследование продолжается", – добавили в САП.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коррупция в Украине
Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины СНБО
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