Гладковскому изменили подозрение: прибавились миллионы убытков

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ заявили об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году.

В частности, бывшему должностному лицу увеличили сумму инкриминируемых убытков. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.

Отмечается, что в прошлом году 18 октября экс-чиновнику уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Олег Гладковський УНИАН

"Следствием установлено, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих действий государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 10,62 млн гривен. В то же время проведена экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба намного больше.

"Учитывая это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен. Досудебное расследование продолжается", – добавили в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Задержание експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, заявил его адвокат Руслан Волынец.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram