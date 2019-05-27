Погибает 2-3 человека в день: Украину накрыло смертельной волной

С наступлением жары многие украинцы открыли для себя сезон купания. Для некоторых он, увы, уже закончился трагедией. По данным ГСЧС, с начала мая в Украине уже утонули 65 человек, и самое ужасное, что среди жертв немало детей.

OBOZREVATEL расскажет о причинах массовой гибели на воде, а также о путях решения этого бедствия.

Утонул на глазах отдыхающих

24 мая в Каменском (бывш. Днепродзержинск) трое друзей-школьников отправились купаться на городской пляж.

Иллюстрация Фото из открытых источников

В какой-то момент один из мальчиков, не умевший плавать, начал тонуть. Это увидел находившийся поблизости мужчина, который бросился к нему на помощь, рассказала OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

"Мужчина начал нырять за мальчиком, но вода была мутной, и ребенка было тяжело найти. Впоследствии школьника вытащили на берег и начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось", – сообщила Тимченко.

Еще один жуткий случай произошел в тот же день в Броварах.

14-летний Денис утонул в озере в Броварах

Группа школьников отмечали последний звонок, распивая алкогольные напитки на берегу озера. 14-летний Денис М. сказал товарищам, что пойдет прогуляться. С тех пор его не видели.

На поиски пропавшего подростка был поднят весь райотдел, кинологи, Национальная гвардия и общественные формирования. Школьника искали почти целые сутки. Наконец его тело обнаружили на дне озера водолазы. Следов насильственной смерти на трупе не было, вероятно, считают в полиции, парень утонул когда купался.

В поисках парня участвовали несколько десятков человек

На берегу осталась одежда

Кто в группе риска?

По словам спасателей, чаще всего тонут люди, которые употребляли алкоголь в компаниях, при этом 90% из них умели плавать.

"У выпивших людей притупляется чувство самосохранения, в итоге многие не рассчитывают свои силы и тонут", – рассказали OBOZREVATEL в ГСЧС Киева.

Также среди погибших много людей преклонного возраста. В результате резкой смены температуры или от переохлаждения у пенсионеров нередко останавливается сердце.

Около 10% от всех погибших на воде составляют несовершеннолетние. Это подростки, которые, бравируя перед друзьями, на спор переплывали водоем или ныряли с мостов. Это и маленькие дети, оставленные взрослыми без присмотра.

Маленькие дети - в группе риска goodfon

Спасение и заработок

Чтобы снизить жуткую статистику, работники ГСЧС проверяют места отдыха у воды, а также проводят просветительскую работу среди граждан. "Однако, наиболее действенным является собственная осторожность", – отметили в Службе.

Пляж в Киеве kyivmaps.com

Естественно, что спасение утопающих, в первую очередь – дело рук самих утопающих, однако и госструктуры обязаны выполнять свои обязательства. Так, в Украине на реках и озерах малое количество пляжей – немногим больше 300. Поэтому люди и вынуждены купаться, где есть возможность.

Местным же чиновникам, вместо обустройства новых мест для купания, проще установить информационную табличку "Купаться запрещено", и снять с себя ответственность.

Но даже если пляж оборудован по всем требованиям, есть вопросы к пловцам-спасателям. Как ранее сообщал OBOZREVATEL основатель общественного объединения "Пляжный патруль" Денис Пикалов, нередко работу спасателей совмещали (и совмещают) люди из числа предпринимателей, которые параллельно занимаются прокатом техники.

"Но это нонсенс! Не может человек, задача которого заработать деньги, заниматься и спасением людей", – отметил он.

В приказе МВД №301 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Украины" четко прописано, что спасательный пост должен состоять из группы подготовленных спасателей.

Что делать?

Чтобы снизить уровень смертности на воде, эксперты советуют:

- Создавать реальное волонтерское движение. В Киеве сделали первый шаг в этом направлении, организовав работу подготовленных патрулей на пляжах.

- Тотальный запрет продажи и распитие алкоголя на пляжах.

- Проводить превентивную работу с детьми и родителями. ВОЗ рекомендует обучать детей школьного возраста базовым навыкам плавания и безопасным методам спасения на воде. Увы, на сегодняшний день в Украине детей обучают плаванию лишь по инициативе отдельных учебных заведений.

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