Так, друзья — сегодня будет интересный и давно запланированный мною пост с фотоснимками и описанием житейских реалий в оккупированном так называемой "ЛНР" городе Луганске.

У меня часто спрашивают, почему я так много пишу о совке, и всегда я отвечаю одно и то же — совок никуда не делся и не исчез в 1991 году, а продолжает существовать и сегодня. Так называемые "ЛНР" и "ДНР", захватившие под протекторатом путинизма часть Украины — есть реальное воплощение того самого совка. Если вы пообщаетесь с фанатами этих так называемых "республик" — то увидите, что они все до одного ненавидят Америку, являются антизападниками и любителями СССР, читают книги про "попаданцев" и очень любят Сталина — по сути, это и есть самые настоящие советские сталинисты, которые под маской каких-то там "республик" ведут войну с цивилизацией, - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей страничке в Facebook.

Удивительно, что многие европейские политики, вроде Макрона и Меркель, не понимают этого либо не хотят понимать до конца. Лично я посоветовал бы Эммануэлю Макрону слетать не только в глубинку России и посмотреть на реальную жизнь там, но и посетить также оккупированные Донецк и Луганск — чтобы не испытывать никаких иллюзий. А поскольку Макрон явно не собирается в так называемую "Новороссию", то это сделаю за него я, и покажу вам реалии жизни в этих оккупированных частях Украины.

Все фотографии новые, сделаны в течение лета 2019 года и присланы мне моими читателями. Снималось это всё на бегу и тогда, когда вокруг почти не было людей — в оккупированном Луганске сейчас создана атмосфера 1937 года, и за такие фото по доносу человека могут отправить "на подвал" — это тоже чистейший сталинизм, который вновь вернулся в оккупированную часть Украины.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о реалиях жизни в неосталинистском анклаве под названием "ЛНР" — смотрите и не говорите потом, что вы этого не видели, не знали, не слышали.

02. Начнём с общих реалий жизни в городе. Луганский гипермаркет "Metro" сейчас выглядит вот так. С луганским "Metro" случилось примерно то же самое, что и с аналогичным гипермаркетом в оккупированном Донецке — его разграбили и закрыли. В Донецке при разграблении "Metro" были также разграблены ещё и находящиеся поблизости автосалоны Mitsubishi, Peugeot и Porshe, а также находящийся поблизости гаражный кооператив — боевики просто срывали двери гаражей тяжёлой военной техникой и забирали себе понравившиеся автомобили — словом, всё происходило примерно так, как во время большевистского переворота 1917 года.

Луганский "Metro" был примерно также разграблен и закрыт, близко подъезжать к нему сейчас запрещено — возможно, внутри находятся какие-то склады или даже военная база боевиков. Подъезды к гипермаркету выглядят вот так:

03. А на этом фото можно увидеть бывший магазин "Фуршет", в котором также находился сетевой магазин по продаже бытовой техники "Эльдорадо". Магазин разрушен и не работает уже несколько лет. Внутри остались только голые стены.

04. Центр Луганска, район Краеведческого музея — неработающий и разбитый двухэтажный магазин в виде пристройки к кирпичному жилому дому, вокруг всё зарастает травой и начинает напоминать Припять. Обратите также внимание и на сами квартиры в жилом доме — они частично брошены, дом опустел. Двухкомнатную квартиру в Луганске в районе Восток можно сейчас купить в районе $10000 или даже дешевле, сбыласть мечта всех любителей СССР — квартиры в Луганске стали почти бесплатными.

05. Слева на фото — стена одного из бывших сетевых придомовых супермаркетов "Семейный" в квартале Комарова, магазин не работает уже очень давно и закрыт много лет. Вокруг можно увидеть заросшеие колючей высокой травой остатки клумб, рассохшиеся разваливающиеся лавочки и переполненные мусорки.

06. Магазин "Семейный" закрыли, но зато рядом прекрасно чувствует себя сетевой магазин разливного пива "Пивная лавка" — такие сетевые "наливайки", вроде "Пивной лавки" или "Море пива" сейчас очень популярны в оккупированном Луганске — тут собирается подмагазинная пьянь и "соображает на троих". Всё в точности как в СССР, куда мечтают вернуться фанаты "Новороссии".

Обратите внимание также и на объявления на переднем плане фото. — они расклеены в бывших будках таксофонов "Укртелекома" — таксофонов давно нет, их украли — и теперь клеют там объявления. Объявления в основном предлагают автобусные перевозки в Москву и Крым.

07. Следы жизнедеятельности подмагазинной пьяни в квартале Комарова — брошенные пивные бутылки, одноразовые стаканчики, пачки от сигарет. Здесь же можно увидеть переполненную и облупленную мусорку.

08. С мусором и мусорками в оккупированном Луганске вообще беда — коммунальные службы в городе не работают, и городские дворы напоминают многолетние мусорные свалки где-нибудь в Индии или в беднейших странах Африки. Всё это гниёт и плодит мух с крысами.

09. Ещё один двор Луганска. Кстати, обратите внимание на то, что ничего более-менее "ценного", вроде старых башмаков или поломанного кресла в мусоре нет — это либо не выбрасывается вообще, либо тут же растаскивается местными жителями как ценные и ещё хорошие вещи, которые можно починить с помощью синей изоленты и подшивки журналов "Наука и жизнь" за 1986-88 годы.

10. И ещё дворик — здесь мусорные контейнеры обклеены объявлениями. "Анапа! Крым! Куплю волосы!" — словно угрожают объявления.

11. Район гаражного кооператива с малоэтажной застройкой, всё вокруг завалено мусором:

12. Луганские мусорки в лучах заходящего солнца. Из более-менее ценных вещей можно увидеть только советскую эмалированную кастрюлю с цветочком и, вероятно, с прогоревшим дном.

13. Ещё одна мусорная площадка — скорее всего, где-то возле школы.

14. Импровизированная помойка где-то возле дороги. Слева можно увидеть поваленные сегменты решетчатого забора и бабушку в платке, которая копается в мусоре — бабушку тоже вернули в СССР. Из ценных и явно недавно выброшенных вещей, не нашедших пока новых счастливых хозяев, можно заметить старый фарфоровый унитаз и продавленную пластиковую детскую ванночку.

15. А вот кадр с целиком выгоревшей и оплавившейся мусоркой:

16. Кто же это всё мусорит, а что это, а хто это, а хто это сделал? Не иначе как Обама скинул на молодую и процветающую "маленькую Швейцарию" мусорную бомбу, разработанную в тайных лабораториях Пентагона? На самом деле это сами жители оккупированного Луганска кажется уже начинают приспосабливаться к новым правилам жизни под оккупацией и ведут себя соответствующе. Вот так выглядит замусоренный центр города во время какого-то ЛНР-ского неосталинистского "праздика":

17. И это тоже центр Луганска во время очередного "торжества". Ура, мы пабидили биндер и теперь можем мусорить! Смех-смехом — но на самом деле люди деградируют очень быстро, причём часто даже сами не замечая этого.

18. Вместе с неосталиниским "ЛНР" в Луганск пришла и "культура" чисто совкового отдыха во дворах — нормальных кафе в городе почти не осталось, люди снова как в семидесятые годы собираются во дворах на разломанных лавочках и пьют алкоголь — такое ощущение, что время в "ЛНР" пошло вспять. Скоро лампочку Ильича изобретут. Вот так выглядят следы жизнедеятельности алкашей в одном из постоянных мест их дислокации — пустые бутылки из-под водки, пива и дешевого "вина", среди которых сиротливо и трогательно примостился пакетитк от апельсинового сока "ABC":

19. Иногда во дворах нет даже лавочек, и для попоек притаскиваются какие-то сухие брёвна, за которыми в кружок рассаживаются алкаши. Всё это происходит на детской площадке, здесь же рядом играют дети и впитывают в себя неосталинизм и загаражные ценности.

20. Одичание и деградация в оккупированном Луганске заметны во всём — например, некоторые следы попоек напоминают стоянки древних кочующих австралопитеков. Вот место кострища, вот мусор, вот обломки орудий труда — кажется, алкаши из "ЛНР" уже вот-вот изобретут каменный топор. Впрочем, может быть его уже изобрели — на полосатом столбе справа, бывшим во времена цивилизации чем-то вроде футбольных ворот, можно заметить что-то, похожее на кровь.

21. А это — древняя наскальная живопись одичавших алкоголиков. Юго-восток СИЛА!, слава ДОНБАССУ, Слава ДНР! Фашисты обстреливают наши дома и подбрасывают нам дешевый алкоголь, пытаясь тем самым сотворить провокацию надвигающемуся коммунизму!

22. Несколько фотоснимков луганских дорог, которые уже много лет не ремонтируются.

23. Те, кто мог это делать — давно уехали, а оставшиеся быстро забыли, как это делается и забыли, что когда-то было иначе. Цивилизация это на самом деле очень хрупкая и тонкая плёнка над безной тёмного и обезъяньего бессознательного — которое при случае, громко выкирикивая слова "Абырвалг" и "Москвошвея", быстро одерживает победу над разумом.

24. Мусорка.

25. Много лет не убираемые дворы.

26. Туалетная бумага.

В бессмертном романе Андрея Платонова "Чевенгур" очень хорошо показано, что бывает, когда люди с нехорошим пониманием действительности приходят к власти и пытаются строить государство — сперва убивают и выживают всех, кого объявили "врагами", после с нездоровой инициативностью начинают "вооруженной рукой спускать коммунизм в массы" — а затем всё закономерно вянет, задыхается и гибнет. В конце-концов гибнут и создатели всего этого идиотизма — посылая страшные проклятия в адрес "пиндосов" и прочей мировой буржуазии.

Нечто подобное произошло и в Луганске — путинисты, сталинисты и неосовки захватили город и начали строить там какое-то "новое государство" — с репрессиями против инакомыслящих, пыточными "подвалами", отжимом собственности и бесконечным дном деградации. Жаль, что авторы всего этого ужаса не читали хороших книг и не догадываются, чем всё это закончится...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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