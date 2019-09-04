По состоянию на сегодня среди местного населения "ДНР" распространяется пессимистическое настроение относительно ее дальнейшей судьбы. Безусловно, люди недовольны отношением главарей "республики" к жизни обычных граждан и в связи с этим, распространяют предположение о снятии, в ближайшее время, с должности Дениса Пушилина.

Со слов жителей Донецка стало известно о скором уходе на покой "главы ДНР", но как говорится: “Не хвались началом, хвались концом”. По такому принципу решил пойти Пушилин.

В связи с этим, он дал указание руководству "армии ДНР" провоцировать украинские вооружённые силы по всей линии разграничения. Так, около оккупированной Горловки вблизи жилых домов, было расположено тяжёлое вооружение, в том числе и самоходные артиллерийские установки (САУ). Эти образцы представлены на фото. Также видно, что, не далеко от жилых домов, обустроены позиции для ведения огня из артиллерийского вооружения.

Самоходные артиллерийские установки

Самоходные артиллерийские установки

Жители Горловки сообщают, что последние несколько дней, вблизи населенного пункта слышно движение тяжёлой техники.

Д.Пушилин готовится к своему уходу и решил оставить о себе след, конечно, не как А.Захарченко, уйти красиво так он не сможет. Хотя, если постарается… Так он решил обострить обстановку, не жалея жизни людей, а потом попросту сбежать с наворованными деньгами своего же народа!

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