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22 ноября • обновлено в 01:44
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Подозревают полсотни высших должностных лиц: озвучены новые данные по делам Майдана

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Обвинительные приговоры по делам Майдана приняты в отношении 46 человек, а подозрения сообщены 445 лицам.

Об этом в политическом ток-шоу "Право на владу" в четверг, 21 ноября, заявил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"По всей стране... сообщено о подозрении 445 лицам, из них 48 высшим должностным лицам, 220 правоохранителям, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям", – сказал он.

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Иллюстрация. Майдан

Иллюстрация. Майдан

Podrobnosti.ua

"Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц, в совершении преступлений судами признаны виновными 59 лиц, в отношении 46 из них принят обвинительный приговор", – добавил Чумак.

Виктор Чумак

Виктор Чумак

Скрин видео

Напомним, в прямом эфире ток-шоу адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследования по Революции Достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Евромайдан Расстрелы на Майдане
Персона
Виктор Чумак
Место
Украина
Теги
Майдан Революция Достоинства Офис генерального прокурора Украины
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