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Люди прыгают за борт: у Керченского пролива произошел взрыв, горят два судна

6.6тЧитать материал на украинском

В нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна под флагом Танзании. Предварительно, один человек погиб.

"Керчь.ФМ", ссылаясь на комментарий вахтенного матроса одного из кораблей, сообщает, что на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно, предположительно, "Маэстро" — это газовоз. На одном корабле произошел взрыв, из-за чего загорелось рядом пришвартованное судно.

"Там творится что-то жуткое", — сказал матрос. Судя по кадрам с места ЧП, огнем охвачена практически вся надводная часть одного из кораблей.

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Люди прыгают за борт: у Керченского пролива произошел взрыв, горят два судна

Скриншот

"Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек", — сказал о происходящем собеседник ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Среди моряков, эвакуировавшихся с горящих судов, граждане Индии и Турции.

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видеопожарКерченский пролив
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Зорян Тибецкий с Шкиряком Непальским спешат на помощь ? Или по старинке русские всех спасут .
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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