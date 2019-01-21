Люди прыгают за борт: у Керченского пролива произошел взрыв, горят два судна

В нейтральных водах в районе Керченского пролива в понедельник, 21 января, загорелись два судна под флагом Танзании. Предварительно, один человек погиб.

"Керчь.ФМ", ссылаясь на комментарий вахтенного матроса одного из кораблей, сообщает, что на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно, предположительно, "Маэстро" — это газовоз. На одном корабле произошел взрыв, из-за чего загорелось рядом пришвартованное судно.

"Там творится что-то жуткое", — сказал матрос. Судя по кадрам с места ЧП, огнем охвачена практически вся надводная часть одного из кораблей.

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"Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек", — сказал о происходящем собеседник ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Среди моряков, эвакуировавшихся с горящих судов, граждане Индии и Турции.

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