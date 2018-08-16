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"Любят украинский язык!" Террористы "ДНР" признали себя частью Украины

4.4тЧитать новость на украинском

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке продолжают использовать штрих-код Украины на производстве.

На этот момент обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский, опубликовав в Twitter соответствующее фото. Примечательно, что язык, на котором напечатана информация о товаре, также украинский.

"Адрес производства - "ДНР". Видите, как люди язык любят. За что только воюют, не понятно", - прокомментировал Казанский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось новое печальное фото с Донбасса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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