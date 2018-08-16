"Любят украинский язык!" Террористы "ДНР" признали себя частью Украины

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке продолжают использовать штрих-код Украины на производстве.

На этот момент обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский, опубликовав в Twitter соответствующее фото. Примечательно, что язык, на котором напечатана информация о товаре, также украинский.

"Адрес производства - "ДНР". Видите, как люди язык любят. За что только воюют, не понятно", - прокомментировал Казанский.

Адреса виробництва - ДНР. Бачите, як люди мову люблять. За що тільки воюють, не зрозуміло pic.twitter.com/5UTLNXh0Hh — Денис Казанський (@den_kazansky) 16 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось новое печальное фото с Донбасса.