Луцкий террорист выпустил заложников из автобуса: его задержали
Луцкого террориста задержали .
Во вторник, 21 июля, около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке начали выходить заложники.
Перед этим к автобусу подъехал бронетранспортер и в салон вошли медики и спецназовцы.
Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломали ему руки.
Министр МВД Украины Арсен Аваков в Twitter сообщил, что все заложники живы и целы.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Луцкого террориста задержали (Twitter Арсена Акакова)
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