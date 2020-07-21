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Луцкий террорист выпустил заложников из автобуса: его задержали

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
17,0 т.
Луцкого террориста задержали

Луцкого террориста задержали .

Во вторник, 21 июля, около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке начали выходить заложники.

Перед этим к автобусу подъехал бронетранспортер и в салон вошли медики и спецназовцы.

Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломали ему руки.

Министр МВД Украины Арсен Аваков в Twitter сообщил, что все заложники живы и целы.

Луцкого террориста задержали

Луцкого террориста задержали (Twitter Арсена Акакова)

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  2. Расследования