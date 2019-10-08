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8 октября • обновлено в 22:04
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Луценко: Байдены не нарушали законы Украины

1.4т Читать материал на украинском

Бывший вице-президент США и политический оппонент президента Дональда Трампа Джо Байден и его сын Хантер не нарушали украинское законодательство, однако в их действиях есть конфликт интересов.

Такое заявление сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью радио "НВ".

Он заверил, что в том случае, если американская сторона начнет расследование, Украина готова предоставить правовую помощь.

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Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины

Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины

Луценко напомнил, что при генпрокурорах Виталии Яреме и Викторе Шокине расследовались уголовные дела, связанные с Burisma и экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским по трем направлениям: о превышении служебных полномочий Злочевским, подчинённые которого выдали лицензию фирме Burisma, о неуплате налогов Burisma и вероятном отмывании средств Злочевским.

"В самом конце каденции Шокина он почему-то передал ключевое дело о незаконности выдачи лицензии в НАБУ. Сразу после этого дело было закрыто", – рассказал Луценко.

Дело о налогах, по его словам, было закрыто после уплаты недостачи. "Дело об отмывании средств до сих пор в генпрокуратуре Украины", – добавил Луценко.

"Я вижу, что все эти действия отвечают интересу топ-руководителей Демократической партии. И все они, как правило, сходились в НАБУ или к так называемым активистам, которые охраняют и поддерживают НАБУ. И в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало в пользу демократов", – высказался экс-генпрокурор.

Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины

Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины

ВВС

Луценко рассказал, что существует видеозапись, на которой Джо Байден сам признает, что давил на президента Украины с целью смены украинского генпрокурора.

"Этот ключевой факт может и должен быть оценен не украинским следствием, а американским. Может ли Украина помочь в этом деле? Конечно, может. На запрос американской стороны мы можем допросить участников переговоров и подтвердить или опровергнуть то, о чем говорит Байден. Это, как минимум, конфликт интересов", – пояснил он.

По словам экс-чиновника, похожая ситуация также и с возможным расследованием по Байдену-младшему.

"Если Америка считает необходимым открыть такое производство, то мы дадим распечатку платежей, я точно знаю, что она есть в нашем деле, лично видел бухгалтерские документы. Американские правоохранительные органы могут проверить, действительно ли это были платежи за консалтинг", – сказал он.

"Украина не может инициировать дело против Байденов. У нас нет на это юрисдикции. Но если Америка откроет такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь относительно вероятного конфликта интересов Джо Байдена и относительно вероятного нецелевого финансирования его сына", – резюмировал Луценко, призвав наконец перевести нашумевшее дело в правовую плоскость.

Луценко сделал заявление о Байденах

Луценко сделал заявление о Байденах

НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко рассказал подробности встреч с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Юрий Луценко Джо Байден Дональд Трамп
Место
Украина
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