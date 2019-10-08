Луценко: Байдены не нарушали законы Украины

Бывший вице-президент США и политический оппонент президента Дональда Трампа Джо Байден и его сын Хантер не нарушали украинское законодательство, однако в их действиях есть конфликт интересов.

Такое заявление сделал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью радио "НВ".

Он заверил, что в том случае, если американская сторона начнет расследование, Украина готова предоставить правовую помощь.

Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины

Луценко напомнил, что при генпрокурорах Виталии Яреме и Викторе Шокине расследовались уголовные дела, связанные с Burisma и экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским по трем направлениям: о превышении служебных полномочий Злочевским, подчинённые которого выдали лицензию фирме Burisma, о неуплате налогов Burisma и вероятном отмывании средств Злочевским.

"В самом конце каденции Шокина он почему-то передал ключевое дело о незаконности выдачи лицензии в НАБУ. Сразу после этого дело было закрыто", – рассказал Луценко.

Дело о налогах, по его словам, было закрыто после уплаты недостачи. "Дело об отмывании средств до сих пор в генпрокуратуре Украины", – добавил Луценко.

"Я вижу, что все эти действия отвечают интересу топ-руководителей Демократической партии. И все они, как правило, сходились в НАБУ или к так называемым активистам, которые охраняют и поддерживают НАБУ. И в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало в пользу демократов", – высказался экс-генпрокурор.

Луценко заявил, что Байдены не нарушали законы Украины ВВС

Луценко рассказал, что существует видеозапись, на которой Джо Байден сам признает, что давил на президента Украины с целью смены украинского генпрокурора.

"Этот ключевой факт может и должен быть оценен не украинским следствием, а американским. Может ли Украина помочь в этом деле? Конечно, может. На запрос американской стороны мы можем допросить участников переговоров и подтвердить или опровергнуть то, о чем говорит Байден. Это, как минимум, конфликт интересов", – пояснил он.

По словам экс-чиновника, похожая ситуация также и с возможным расследованием по Байдену-младшему.

"Если Америка считает необходимым открыть такое производство, то мы дадим распечатку платежей, я точно знаю, что она есть в нашем деле, лично видел бухгалтерские документы. Американские правоохранительные органы могут проверить, действительно ли это были платежи за консалтинг", – сказал он.

"Украина не может инициировать дело против Байденов. У нас нет на это юрисдикции. Но если Америка откроет такое дело, то Украина, безусловно, в рамках международного соглашения предоставит правовую помощь относительно вероятного конфликта интересов Джо Байдена и относительно вероятного нецелевого финансирования его сына", – резюмировал Луценко, призвав наконец перевести нашумевшее дело в правовую плоскость.

Луценко сделал заявление о Байденах НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко рассказал подробности встреч с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

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