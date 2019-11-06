"Лицо изувечено": в Крыму нашли мертвым пропавшего татарина

В оккупированном Россией Крыму нашли тело пропавшего без вести крымского татарина Ридвана Люманова. Его разыскивали с 19 октября.

Тело было найдено возле Симферополя, сообщила активистка Ельмаз Киримли на своей странице в Facebook.

"Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено... Кто это сотворил, и что произошло на самом деле на данный момент не известно", – заявила она.

Ридван Люманов Facebook Elmaz Qirimli

По ее словам, результаты экспертизы буду известны лишь спустя месяц.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Труп обнаружила женщина, которая пасла в лесу коз. Она нашла только одежду и останки не всех костей.

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