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6 ноября • обновлено в 13:28
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"Лицо изувечено": в Крыму нашли мертвым пропавшего татарина

1.6т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму нашли тело пропавшего без вести крымского татарина Ридвана Люманова. Его разыскивали с 19 октября.

Тело было найдено возле Симферополя, сообщила активистка Ельмаз Киримли на своей странице в Facebook.

"Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено... Кто это сотворил, и что произошло на самом деле на данный момент не известно", – заявила она.

Ридван Люманов

Ридван Люманов

Facebook Elmaz Qirimli

По ее словам, результаты экспертизы буду известны лишь спустя месяц.

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Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района в аннексированном Крыму нашли тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который пропал в августе 2018 года.

Труп обнаружила женщина, которая пасла в лесу коз. Она нашла только одежду и останки не всех костей.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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