Ликвидация Захарченко: в "ДНР" официально назвали "убийц"

В "Донецкой народной республике" установили имена "сотрудников украинских спецслужб", якобы причастных к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченка.

По данным сепаратистских ресурсов, это якобы представители Службы безопасности Украины Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.

"Именно он (Байдала. — Ред.) отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко", — говорится в сообщении "пресс-службы МВД ДНР".

Александр Захарченко

По их данным, Байдала — "агент пятого департамента контрразведки СБУ", Моторин — "сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США".

"Именно на нем (на Моторине. — Ред.) кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов", — добавили в "министерстве".

Отмечается, что второй отдел занимается "непосредственно организацией терактов в ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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