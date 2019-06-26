Ликвидация Захарченко: в "ДНР" официально назвали "убийц"

В "Донецкой народной республике" установили имена "сотрудников украинских спецслужб", якобы причастных к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченка.
По данным сепаратистских ресурсов, это якобы представители Службы безопасности Украины Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.
"Именно он (Байдала. — Ред.) отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР. Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко", — говорится в сообщении "пресс-службы МВД ДНР".
Александр Захарченко
По их данным, Байдала — "агент пятого департамента контрразведки СБУ", Моторин — "сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США".
"Именно на нем (на Моторине. — Ред.) кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов", — добавили в "министерстве".
Отмечается, что второй отдел занимается "непосредственно организацией терактов в ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа 2018 года террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
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