Личная обида: адвокат раскрыл "особое отношение" Путина к Сенцову

У президента РФ Владимира Путина может быть "особый пунктик" относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова в виде личной обиды.

Данное мнение в интервью изданию "Факты" озвучил российский адвокат Николай Полозов, который напомнил, что режиссер когда-то назвал главу Кремля "кровавым карликом".

"Подозреваю, что у Путина пунктик по поводу Сенцова, который назвал его "кровавым карликом". Борис Немцов тоже его оскорблял, а Орхан Джемаль в прямом эфире пожелал смерти. Путин такие обиды фиксирует и помнит", - пояснил он.

Полозов также подчеркнул, что в ситуации с Сенцовым также играет роль то, что его обвиняют в "терроризме".

"Ведь основной лейтмотив коммуникации Кремля с Западом - совместная борьба с терроризмом. Тогда как Путин отпустит "террориста"? С другой стороны, Афанасьева же отпустил (Афанасьев проходил по делу Сенцова, в июне 2016 года был помилован Путиным - ред.).

"Боюсь, что Олег Сенцов может стать одним из новых участников украинского пантеона героев", - добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

После этого сестра Сенцова получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО - Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.