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9 сентября • обновлено в 11:03
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Лежали друг на друге: под Житомиром нашли братскую могилу солдат

5.2т Читать материал на украинском

В Житомирской области найдена ранее неизвестная братская могила солдат Второй мировой войны.

Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения "Поиск", 7 сентября исследователи провели полевые работы у частных усадьб жителей села в Бердичевском районе на местах боев 1941 года.

За день были найдены останки минимум 12 солдат. Кости лежали друг на друге в хаотичном порядке. При этом местный грунт уничтожил значительную часть средних и мелких костей.

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Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

"Перед тем, как сбросить в яму, из солдат были сняты: ремни, военная амуниция, каски, противогазы и другое. При них было найдено: трофейную немецкую флягу, 3 котелка, 2 кружки, 2 ложки, остатки шинелей, компас, значок "Ворошиловский стрелок", фурнитура. При солдатах не было ни одного смертного медальона", – рассказали исследователи.

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Во второй яме обнаружили останки еще одного солдата, погибшего в июле 1941-го года. При нем нашли алюминиевую флягу, саперную лопатку, зеркальце, остатки газеты и медальон. Лежал солдат на тропе, по которой хозяйка усадьбы ходила более 70-ти лет.

"Все воины останутся навсегда неизвестными", – отметили исследователи.

Осторожно, фото 18+

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила

Братская могила

facebook.com/PoshukZhytomyr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

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Тема
Вторая мировая война
Место
Украина Житомир
Теги
Бердичев фотографии
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Их могли и нквдисты растрелять
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Раз при них не было смертников возможно их забрали свои и доложили что погибли,немцам то смертники советские ни чему
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А теперь по Киеву маршируют "азовцы" со свастикой на флаге. Гитлер теперь вызволытэль.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Миценко Андрей, рашизм головного мозга можно удалить только вместе с головой.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Миценко Андрей, больной, совсем больной, ты хоть символ "азова" видел, или полагаешься на то, что тебе пропагандоны пропели?Ты скорее свастику на красной звездочке найдешь дегенерат.
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