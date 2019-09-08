Лежали друг на друге: под Житомиром нашли братскую могилу солдат

В Житомирской области найдена ранее неизвестная братская могила солдат Второй мировой войны.

Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения "Поиск", 7 сентября исследователи провели полевые работы у частных усадьб жителей села в Бердичевском районе на местах боев 1941 года.

За день были найдены останки минимум 12 солдат. Кости лежали друг на друге в хаотичном порядке. При этом местный грунт уничтожил значительную часть средних и мелких костей.

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

"Перед тем, как сбросить в яму, из солдат были сняты: ремни, военная амуниция, каски, противогазы и другое. При них было найдено: трофейную немецкую флягу, 3 котелка, 2 кружки, 2 ложки, остатки шинелей, компас, значок "Ворошиловский стрелок", фурнитура. При солдатах не было ни одного смертного медальона", – рассказали исследователи.

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Во второй яме обнаружили останки еще одного солдата, погибшего в июле 1941-го года. При нем нашли алюминиевую флягу, саперную лопатку, зеркальце, остатки газеты и медальон. Лежал солдат на тропе, по которой хозяйка усадьбы ходила более 70-ти лет.

"Все воины останутся навсегда неизвестными", – отметили исследователи.

Осторожно, фото 18+

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Братская могила facebook.com/PoshukZhytomyr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!