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13 сентября • обновлено в 08:24
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Лежала на клумбе в крови: в Харькове муж выбросил жену из окна

3.3т Читать материал на украинском

В Харькове на Мерефянском шоссе возле многоэтажки нашли женщину с многочисленными травмами.

Оказалось, на клумбе, вся окровавленная и без сознания, лежала 36-летняя мать двоих детей, передают "Факты". Женщина только прий шла домой после ночной смены, а через мгновение уже вылетела из окна собственной кухни.Несколько дней Ольга была без сознания. Врачи боролись за ее жизнь, а волонтеры собирали деньги на лекарства - ежедневно требовалось несколько тысяч.

Придя в сознание, она сообщила, что ее из окна выбросил свой человек.

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Окно, из которого выпала женщина

Окно, из которого выпала женщина

Скриншот с видео

В тот же день полиция зарегистрировала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Злоумышленника удерживают в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Таирово под Одессой муж-иностранец нанес девять ножевых ранений своей собственной жене Татьяне Бурчановой.

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Место
Украина Харьков
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