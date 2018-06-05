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"Лето будет горячим": Донбассу предрекли новое обострение

2.1тЧитать новость на украинском

В летний период в зоне вооруженного конфликта на Донбассе вероятно обострение ситуации.

Об этом сообщил в эфире ObozTV военный эксперт Михаил Жирохов.

"Лето будет горячим, поскольку обе стороны готовы к активным наступательным действиям. К этому подталкивают внешние условия", - подчеркнул военный эксперт.

Жирохов прокомментировал военные учения, которые начали Украина и РФ в районе Азовского и Черного морей: "Риск есть очень большой, но каждая сторона страхуется. Если добавить огромные учения НАТО в Прибалтике, то мы увидим общую картину - Россия, мы и НАТО опасаются начала широкомасштабных боевых действий. Этому есть одна причина - футбольный чемпионат мира, который начинается на следующей неделе".

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Военный эксперт заявил, что наибольшая вероятность локального обострения на Донбассе – уже после чемпионата, "когда не будет никакой реакции международного сообщества". Однако, по его мнению, угрозы широкомасштабного наступления сегодня нет.

"Россия прекрасно понимает, что экономически не сможет содержать территорию Украины. Все главные силы сейчас направлены на изменение политического строя изнутри на следующий год", - заключил Жирохов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный журналист Константин Машовец предположил, что в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине Россия может устроить на Донбассе "маленькую победоносную войну".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Михаил Жирохов
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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