Летел около 288 км/час: в сети всплыл ужасающий нюанс о ДТП с мажором в Одессе

Автомобиль BMW X6, который 24 марта в Одессе попал в ДТП и унес жизни Шамиля Гаджиева и Виктории Кравченко, летел со скоростью около 288 км/час.

Расчетами поделился в Facebook одессит Вова Шмуклер. По его данным, участок от перекрестка улицы Семинарской до переулка Матросова длиной в 130 метров BMW проехал за 1.6 секунды.

"То есть, примерно 80 метров в секунду. По расчетам, скорость автомобиля BMW X6 за несколько секунд до трагедии – 288 км/час. Я сначала не поверил, но несколько раз перепроверил", – ужаснулся Шмуклер.

Виктория Кравченко и Шамиль Гаджиев 24 Канал

Подтверждающие скриншоты расчета скорости BMW одессит привел в комментариях.

"Молодежь, развлечения, гонки, драйв, адреналин. Смерть!" – с горечью резюмировал автор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

Позже брат погибшего в ДТП в Одессе парня выложил фото с похорон.

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