Лекарств нет: Волкер заявил о вспышке смертельной болезни на Донбассе

Российские оккупанты за четыре года войны полностью разрушили инфраструктуру Донбасса: электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, но наибольшее опасение вызывает стремительно развивающаяся вспышка туберкулеза.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Крым.Реалии"

По его словам, зафиксированная вспышка туберкулеза на оккупированных территориях опасна тем, что имеет очень сложный штамм, при этом условия сложились так, что больным практически невозможно доставить антибиотики.

"Промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. Радиоактивное заражение может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах, в людей стреляют... То есть, это очень активный конфликт, горячая война", - добавил Волкер.

Также спецпредставитель США напомнил, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, почему их подвергает своими действиями - или бездействием - в плане урегулирования конфликта.

Напомним, Волкер также заявил, что Россия несет прямую ответственность за войну на Донбассе.