"Л/ДНР" устроили бойню на Донбассе: двое защитников Украины мертвы, восемь ранены

В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась.
Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии. В результате двое военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сказано в заявлении.
Война на Донбассе
"24"
Как сообщал OBOZREVATEL, на на Донбассе 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.
Напомним:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.
Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".
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