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"Л/ДНР" устроили бойню на Донбассе: двое защитников Украины мертвы, восемь ранены

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В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась.

Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии. В результате двое военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сказано в заявлении.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24"

Война за независимость: "Л/ДНР" устроили кровавую бойню на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на на Донбассе 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

Напомним:

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Приятные цифры...очень...
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