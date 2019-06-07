"Л/ДНР" устроили бойню на Донбассе: двое защитников Украины мертвы, восемь ранены

В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась.

Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии. В результате двое военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", – сказано в заявлении.

Война на Донбассе "24"

Как сообщал OBOZREVATEL, на на Донбассе 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

Напомним:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!