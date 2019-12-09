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9 декабря • обновлено в 08:42
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"Л/ДНР" ударили по ВСУ перед встречей Путина и Зеленского

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Террористы "Л/ДНР" 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, 8 декабря. При этом ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Как стало известно, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Новости
"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем на Донбассе: в ОС сообщили детали боев

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • у Васильевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Марьинки и Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Л/ДНР" ударили по ВСУ перед встречей Путина и Зеленского

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

  • у Травневого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Крымского и Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Евечеру целый обоз ВСУшных подранков будет,по жо-пу с обрубками.
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Petrov Valery
Petrov Valery
А почему на карте ООС только русские тaнчики, и ни одного украинского? Зато там вся украинская флотилия, но нет российских корабликов? Патамушта Украина морская держава? Или штобы кавота наипать?
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Что, не подло в этот раз?
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