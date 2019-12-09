"Л/ДНР" ударили по ВСУ перед встречей Путина и Зеленского

Террористы "Л/ДНР" 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, 8 декабря. При этом ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Как стало известно, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

у Васильевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Марьинки и Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

у Травневого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского и Хутора Вольного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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