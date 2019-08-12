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"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: подробности кровавых боев

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Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 12 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Известно, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил:

  • вблизи Пищевика по направлению н.п. Верхнешироковское – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

  • дважды неподалеку Широкино по направлению Саханки – из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевская – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Зайцево – из снайперского оружия.

Карта ООС

Карта ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР Вооруженные силы Украины ООС видео
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