"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе: подробности кровавых боев

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 12 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).
Известно, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Соцсети
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Пищевика по направлению н.п. Верхнешироковское – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды неподалеку Широкино по направлению Саханки – из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевская – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Зайцево – из снайперского оружия.
Карта ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-центре ООС заверили, что штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.