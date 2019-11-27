"Л/ДНР" сообщили о "прямых переговорах" с Украиной по Донбассу: у Кучмы не в курсе

Украинская стороны якобы начала обсуждение с террористическими "Л/ДНР" закона об особом статусе Донбасса.
Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".
"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", – сказала она.
Утверждается, что на следующей встрече в Минске стороны детально рассмотрят и проработают проект закона.
При этом спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер накануне сообщила, что Украина выполнила договоренности лидеров стран нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. Ни о каких переговорах с "Л/ДНР" по особому статусу Донбасса она не заявляла.
Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.
Сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.