"Л/ДНР" сообщили о "прямых переговорах" с Украиной по Донбассу: у Кучмы не в курсе

Украинская стороны якобы начала обсуждение с террористическими "Л/ДНР" закона об особом статусе Донбасса.

Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".

"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", – сказала она.

Утверждается, что на следующей встрече в Минске стороны детально рассмотрят и проработают проект закона.

При этом спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер накануне сообщила, что Украина выполнила договоренности лидеров стран нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. Ни о каких переговорах с "Л/ДНР" по особому статусу Донбасса она не заявляла.

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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