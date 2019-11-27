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29 ноября • обновлено в 11:50
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"Л/ДНР" сообщили о "прямых переговорах" с Украиной по Донбассу: у Кучмы не в курсе

24.4т
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Украинская стороны якобы начала обсуждение с террористическими "Л/ДНР" закона об особом статусе Донбасса.

Такое заявление сделала представительница "ДНР" Наталья Никонорова. По ее словам, 27 ноября "группа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок".

"На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон", – сказала она.

Утверждается, что на следующей встрече в Минске стороны детально рассмотрят и проработают проект закона.

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При этом спикер представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер накануне сообщила, что Украина выполнила договоренности лидеров стран нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. Ни о каких переговорах с "Л/ДНР" по особому статусу Донбасса она не заявляла.

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Также в России анонсировали "тет-а-тет" Путина и Зеленского в Париже.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Не нервничайте, это пасечник с пушилкой онанизмом занялись в четыре руки.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Lyakhov Yuri, югик,не истери,всё гораздо проще:они стучат буем в четыре руки по твоей пустой башке.
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2
2
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Становится очевидным, что действующие в Украине нацисты, а также коммерческие "патрыоты" готовятся к вооружённому путчу, а также к физической расправе над законно выбранным президентом Зеленским. Готовя подобные мерзкие акции, адепты майдана становятся на путь самых тяжких преступлений перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Штуцер Лёва, Главное преступление перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ они уже совершили, содеяв Мaйдaн.
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4
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Громозека Иван
Громозека Иван
Зрада, ептить зрадная!
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8
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