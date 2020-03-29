В воскресенье, 29 марта, в результате боев на Донбассе никто из защитников независимости Украины не пострадал.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим тишины, применив запрещенное "Минском" оружие.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе таких населенных пунктов: Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Гладосово, Луганское.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Карта ООС Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 28 марта, на Донбассе наемники России ранили двух украинских военнослужащих.

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