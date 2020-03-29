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29 марта • обновлено в 21:40
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"Л/ДНР" развязали новые бои и получили по зубам от ВСУ

2.6т
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В воскресенье, 29 марта, в результате боев на Донбассе никто из защитников независимости Украины не пострадал.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим тишины, применив запрещенное "Минском" оружие.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе таких населенных пунктов: Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Гладосово, Луганское.

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 28 марта, на Донбассе наемники России ранили двух украинских военнослужащих.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы - африканское племя. Как я пришел к этому выводу? Поясню.Когда английский миссионер проповедовал в одном африканском племени, спрашивал у них, что такое добро, что такое зло. Они отвечали, что "если у нас соседнее племя увело буйволов, это зло. А если мы у них - то это добро." Это воспоминания из реальных мемуаров.___ Так и у кклов...___
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, да! Очередной клинический имперский м у д а к! Занимайся лучше чем то, что ближе для жителя африканского племени. Буйволами, что ли...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
__________. Слобожанщина (включая место, где потом основали Харьков) входила в состав русского государства со столицей в Москве с начала 16 века. Еще даже до Ивана Грозного. Там просто разрешалось селится выходцам из южной части Литвы, которую по Люблинской унии передали полякам (то есть Украины).. При этом те кто там селился, приносили клятву верности Русскому государству за себя и своих потомков..._______.-
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, в русский царь Алексей Михайлович обещал в мартовских статьях 1654 года гиперширочайшую автономию присоединяемой территории. Сейчас бы сказали конфедерацию. И где она?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Zhikharev Dmitry, ну и что, п р и д у р о к???? А все московитяне присягали польскому королевичу Владиславу
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
В рядах ВСУ нет пандемии кароновируса . Но там свирепствует сифилис и вич . Вот таки дела в ВСУ )
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
капало Ігор, а вы не знали?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гутко Володимир, сифилис у тебя в голову свирепствует
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