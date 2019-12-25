"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ в канун праздника: у ОС есть раненые

Во вторник, 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбасс, ранив одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

четыре раза неподалеку Новолуганского – с 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация на Донбассе

С начала текущих суток, 25 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году на войне за независимость на Донбассе погибли 110 защитников Украины, среди которых было 3 женщины.

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