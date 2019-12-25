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25 декабря • обновлено в 07:35
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"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ в канун праздника: у ОС есть раненые

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Во вторник, 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбасс, ранив одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Российские наемники накрыли минами ВСУ на Донбассе: есть раненый

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ в канун праздника

"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ в канун праздника

freeradio.com.ua

Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • четыре раза неподалеку Новолуганского – с 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Шумов – из гранатометов различных систем;

  • у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

С начала текущих суток, 25 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в 2019 году на войне за независимость на Донбассе погибли 110 защитников Украины, среди которых было 3 женщины.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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Хо Хол
Хо Хол
ЛДHP МОЩНО ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО ЗЕЛЕНСКИХ TEPPOPИСТОВ! OKKУПАНТЫ ИЗ ВСУ ОГРЫЗНУЛИСЬ!
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