"Л/ДНР" передала Украине тело погибшего на Донбассе героя

В воскресенье, 15 апреля, террористы передали украинцам тело погибшего военного, который пропал еще 8 апреля.

В скором времени погибшего доставят к месту захоронения. Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который исчез вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

Силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы. После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения", - сказано в сообщении.

Фотографии погибшего были опубликованы Telegram-каналом "Майор и генерал".

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